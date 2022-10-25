Уткин: зачем Галактионову отбирать очки у «Локомотива», если он туда собирается?

Российский спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о ситуации в московском «Локомотиве».



«Локомотив» не оправдывает ожиданий. Во-первых, он так и не может назначить нового главного тренера. Причём все как бы уже практически знают, кто это будет. Осталось решить кое-какие подробности. И мне, честно говоря, особенно интересно, когда это будет решено. Потому что до зимнего перерыва у «Локомотива» с нынешней командой тренера, которого он хочет, — Михаила Галактионова — ещё будет матч (с «Пари Нижний Новгород», 18 ноября в Кубке России. — Прим. «Чемпионата»). Нет ли конфликта интересов?



Получается, что, с одной стороны, «Пари НН» не очень хотел бы расставаться с Галактионовым до зимнего перерыва. А с другой, зачем Галактионову, если он собирается в «Локомотив», отбирать у него очки? «Локо» — очень многосторонняя команда, поскорее хочется узнать, что с ней произойдёт. Кажется, что ничего хорошего их не ждёт.



На этой неделе новый гендиректор клуба Юрий Нагорных успокоил, сказал, что далеко не все контракты с иностранцами подразумевают в себе неустойку за досрочный разрыв. Ну, разумеется, что ещё сейчас может успокоить болельщиков «Локомотива», как не эта замечательная информация? Ничего нового о том, собирается ли клуб отстаивать свои интересы в связи с управлением на протяжении последних двух лет. По крайней мере, нужно убедиться, что оно не было грабительским», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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