В «Крыльях Советов» отреагировали на новости об интересе других клубов к Пиняеву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на слухи об интересе к 17-летнему нападающему команды Сергею Пиняеву со стороны ряда других клубов. В частности, сообщалось, что «Спартак» рассматривал кандидатуру Пиняева, а «Локомотив» зашёл дальше и встретился с представителями игрока.

«Появляются новости об интересе к Пиняеву со стороны других клубов? Мы идём от игры к игре. У Пиняева долгосрочный контракт с «Крыльями», в клуб никто не обращался», – приводит слова Корниленко Metaratings.

В сезоне-2022/2023 Сергей Пиняев принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и сумел забить два гола. Также Пиняев провёл три встречи в Кубке России и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.