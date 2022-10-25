Модрич объявил, что завершит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира

Чемпионат мира в Катаре станет для 37-летнего полузащитника Луки Модрича последним турниром за сборную Хорватии.
«Я знаю, что уже достиг определённого возраста и что это мой последний турнир за сборную Хорватии», — приводит слова Модрича Globo.
Действующий хавбек мадридского «Реала» дебютировал в составе национальной команды в марте 2006 года. В 154 матчах за Хорватию он забил 23 гола и отдал 24 результативные передачи. Напомним, на чемпионате мира хорваты, которые вырвали прямую путёвку на мундиаль в решающем матче со сборной России в отборочном турнире, сыграют в одной группе с Марокко, Канадой и Бельгией.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 18 ноября по 20 декабря.
Гол Модрича в ворота «Севильи». Видеоролик:
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