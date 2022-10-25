Кессье думает, что «Барселоне» по силам пройти дальше в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье считает, что команде ещё по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
«Команда расстроена после того, что произошло в Лиге чемпионов, но теперь мы на правильном пути. Хави и его команда знают, как повысить нашу уверенность. Мы хорошо подготовились к предстоящим матчам. Выход в 1/8 финала — сложная, но не невозможная цель. Я хочу, чтобы фанаты продолжали верить в это», — приводит слова Кессье Sport.es.
«Бавария» уже квалифицировалась в следующий этап Лиги чемпионов, у команды 12 очков. В предстоящем туре она играет с «Барселоной» в гостях (26 октября, 22:00 мск). «Интеру» (семь очков) для выхода в следующую стадию достаточно обыграть «Викторию Пльзень» (ноль очков) дома (26 октября, 19:45 мск). У «Барселоны» четыре очка, и даже в случае победы над «Баварией» команда рискует второй год подряд вылететь в Лигу Европы.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик» Б. Обзор матча. Ла Лига 22/23. 11-й тур:
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