Агуэро: я подумал, что кто-то взломал соцсети «Барсы», когда объявили об уходе Месси

Экс-форвард сборной Аргентины, «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал об эмоциях от ухода его друга Лионеля Месси из каталонского клуба летом 2021 года.



«Когда всё это случилось, я подумал, что кто-то, должно быть, взломал соцсети «Барселоны» в социальных сетях. Я подумал, это шутка. Я был с Ибаем (ведущий Twitch-канала Агэуро. — Прим. «Чемпионата»), вдруг он посмотрел в телефон и воскликнул: «Ни за что! Это правда?» Он показал мне телефон с заявлением от «Барсы».



Я сказал: «Ибай, приятель, это невозможно». Я подумал, что веб-сайт клуба был взломан или, вероятно, это просто милая шутка от «Барсы», которая позже скажет, что он остаётся. «Я решил подождать, но шли часы, и я увидел, что заявление всё ещё там», — приводит слова Агуэро El Chiringuito TV.

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