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Гендиректор «Зенита»: мы не будем применять штраф к Мостовому, как «МЮ» к Роналду

Гендиректор «Зенита»: мы не будем применять штраф к Мостовому, как «МЮ» к Роналду
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не будет применять санкции к полузащитнику Андрею Мостовому за уход в раздевалку до окончания матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1).

«Конфликт исчерпан. Не случайно Андрей вышел на замену в матче с «Сочи» [в чемпионате России] и полезно сыграл. Штраф, как к Криштиану, мы не будем применять», — приводит слова Медведева ТАСС.

24-летний футболист вышел на поле во втором тайме вместо Далера Кузяева, но был заменён обратно на 83-й минуте. Мостовой сразу ушёл в раздевалку, выразив недовольство решением Сергея Семака.

В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забив пять голов и отдав две результативных передачи.

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