«Даже не мечтал, что буду так счастлив». Эмери трогательно попрощался с «Вильярреалом»

Бывший главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, возглавивший «Астон Виллу», попрощался с испанской командой.

«Вильярреал» был моим домом последние 2,5 года. Мой дом, а не мой клуб. Я лично участвовал в проекте, продвигаемом семьёй Роиг и нашим любимым Хосе Мануэлем Льянесой. Спасибо игрокам и болельщикам, которые дали нам урок верности.

Я наслаждался этим путём в полной мере. Однако часть каждого пути — это его конец. В последние дни я думал о том, каким должно быть моё решение. Прощание тяжёлое и трудное, но я чувствую, что должен начать новый этап в карьере. Я никогда не забуду ту ночь в Гданьске, когда мы выиграли Лигу Европы. И те, в Турине, Мюнхене или Бергамо.

Поверьте, самое лучшее — это каждое утро приходить на работу счастливым, зная, что вы находитесь в месте, где вы полностью вписываетесь и чувствуете себя уважаемым. 27 июля 2020 года на своей презентации я сказал, что мечтаю выиграть титул с «Вильярреалом». Сегодня, после того, как я это выполнил, могу сказать болельщикам, клубу и своим игрокам, что я даже не мечтал о том, что буду так же счастлив, как был с вами», — приводит слова Эмери пресс-служба «Вильярреала» в «Твиттере».

Видеообзор. «Вильярреал» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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