«Челси» по-прежнему интересен Роналду. Криштиану готов снизить зарплату для ухода из «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по-прежнему входит в сферу интересов «Челси». Для ухода из нынешней команды 37-летний португалец готов пойти на сокращение зарплаты. Об этом сообщает The Sun в «Твиттере».

В летнее трансферное окно сообщалось, что Роналду хочет подписать в «Челси» новый владелец команды Тодд Боули, однако против этого перехода был тогдашний главный тренер синих Томас Тухель. Специалист позднее был уволен, а свою идею Боули озвучил уже Грэму Поттеру, предложив вернуться к кандидатуре Роналду в следующие трансферные окна.

Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, вернулся в команду в 2021-м. В 12 матчах нынешнего сезона на счету Криштиану два гола и результативная передача. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.