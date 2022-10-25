AS: мужчину посадили за попытку устроить теракт во время «эль класико» на «Камп Ноу»

Во время одного из матчей «эль класико» между «Барселоной» и мадридским «Реалом» на «Спотифай Камп Ноу» планировался теракт при помощи беспилотника со взрывчаткой. Мохаммед Ясин Амрани, который был главным подозреваемым по делу, был приговорён к трём годам лишения свободы. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, изначально прокуратура запрашивала для Амрани девять лет лишения свободы из-за связи с террористическими организациями. Он начал процесс саморадикализации в 2020 году, а прокуратура узнала о планируемых терактах из его онлайн-активности.

Напомним, «Спотифай Камп Ноу» является домашним стадионом «Барселоны».

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