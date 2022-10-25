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Роналду и тен Хаг проведут встречу сегодня. Форвард может сыграть в матче ЛЕ с «Шерифом»

Роналду и тен Хаг проведут встречу сегодня. Форвард может сыграть в матче ЛЕ с «Шерифом»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня встретится с главным тренером клуба Эриком тен Хагом, сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что португалец может вернуться к тренировкам с основным составом «МЮ» после сегодняшнего разговора. Команда сегодня начнёт подготовку к матчу Лиги Европы с «Шерифом». Роналду может попасть в заявку «Юнайтед», но для этого он должен убедить тренера в готовности соответствовать его требованиям.

Тен Хаг считает, что они с Роналду всё ещё могут найти общий язык и футболист сыграет важную роль в команде. Форвард с 17 октября тренировался индивидуально после решения нидерландского специалиста убрать игрока из заявки на матч АПЛ с «Челси» (1:1).

Матч между «МЮ» и «Шерифом» состоится в четверг, 27 октября, на «Олд Траффорд». Начало — в 22:00 мск.

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