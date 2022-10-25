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Чернов: молодёжь «Спартака» не поймает звёздную болезнь, в нашем коллективе это исключено

Чернов: молодёжь «Спартака» не поймает звёздную болезнь, в нашем коллективе это исключено
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Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о привлечении к играм основной команды воспитанников красно-белых. По его мнению, у молодых футболистов «Спартака» не будет звёздной болезни. Напомним, в прошлом матче РПЛ с «Химками» (5:0) приняли участие сразу два воспитанника — Даниил Зорин и Павел Мелёшин. Они организовали четвёртый гол красно-белых: Мелёшин забил с передачи Зорина.

«Хорошие игроки, главное, чтобы голову не сносило. Но у нас в коллективе такое исключено, звёздную болезнь они не поймают», — приводит слова Никиты Чернова «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» набрал 29 очков в 14 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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