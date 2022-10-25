Зарплата Месси в € 41 млн может стать проблемой при продлении контракта с «ПСЖ»

Зарплата аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси может стать проблемой при продлении контракта, сообщает Get French Football News.



Ранее стало известно, что французский клуб работает над продлением соглашения. Обсуждается вариант с контрактом Месси с «ПСЖ» до 2024 года с опцией пролонгирования контракта на один год.



Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш работает над вариантом продления контракта с Месси. Он сообщил аргентинцу о желании клуба заключить соглашение. В клубе довольны профессионализмом игрока, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи описывает работу с игроком как «удовольствие».



Главная проблема – зарплата Месси. В прошлом сезоне «ПСЖ» потерял € 350 млн, из-за этого клуб обеспокоен зарплатой аргентинца (€ 41 млн). Сторонам придётся найти решение по этому вопросу.

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