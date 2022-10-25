Sky Sports: Роналду открыт к предложениям из Италии. Португалец может перейти в «Наполи»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыт к возможности возвращения в чемпионат Италии, сообщает Sky Sports.



Отмечается, что 37-летний форвард может стать игроком «Наполи». К основному форварду итальянского клуба Виктору Осимхену присматривается «Челси». В свою очередь, «МЮ» следит за тремя форвардами: Джонатаном Дэвидом («Лилль»), Патриком Шиком («Байер») и Муссой Дембеле («Лион»).



В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 встречах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Ранее португалец был исключён из заявки «Юнайтед» на матч АПЛ с «Челси» (1:1) из-за того, что покинул скамейку запасных до окончания матча с «Тоттенхэмом» (2:0).

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