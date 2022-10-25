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Игрок «Алании»: при Гогниеве был безбашенный футбол, а сейчас уделяем внимание обороне

Игрок «Алании»: при Гогниеве был безбашенный футбол, а сейчас уделяем внимание обороне
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Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани высказался об изменениях в игровом стиле владикавказской команды после ухода тренера Спартака Гогниева. Напомним, сейчас специалист возглавляет подмосковные «Химки».

«У нас остались некоторые наработки от Гогниева, и мы их используем. Если они дают результат, то почему бы и нет. Идём от игры к игре. Каждая команда должна ставить перед собой задачу занять первое место. Нет смысла играть, если ты не хочешь занять первое место в турнире.

Что изменил Тедеев по сравнению с Гогниевым? Главное изменение – больше начали уделять время обороне. При Гогниеве мы больше играли в атаку, старались показать зрелищный футбол. Можно сказать, при нём был безбашенный футбол», — приводит слова Гиоргобиани «РБ Спорт».

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