Алексей Игонин: объективно оценивать «Зенит» не позволяет отсутствие еврокубков

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об уровне команды из Санкт-Петербурга после разгромной победы над «Сочи» (7:0) в матче чемпионата России.

«Давно очевидно, что «Зенит» — это гранд нашего футбола. Однако отсутствие еврокубков не позволяет нам объективно оценивать. Можем говорить, что сейчас «Зенит» лучше, чем в прошлом году: отработал ошибки прошлого года, голов больше.



Но европейский футбол тоже не стоит на месте. Если мы будем сравнивать сегодняшний «Зенит» и условный прошлогодний «Челси», то мы можем очень сильно ошибаться. При отсутствии еврокубков мы не можем оценить, где мы сейчас находимся.



В последние годы мы являемся догоняющей страной в отношении развития футбола. Это не позволяет нам противопоставлять себя кому-то по отдельным матчам. Мы пока варимся в своём собственном соку, а вариться не очень получается, потому что «Зенит» имеет преимущество во всех аспектах», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.