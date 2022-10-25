Родригао установил рекорд РПЛ. Он отдал 100% точных передач в матче с «Сочи»
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Защитник «Зенита» Родригао в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (7:0) точно отдал 76 из 76 передач. С точностью передач 100% он установил рекорд лиги. Ранее он принадлежал экс-защитнику «Зенита» Луишу Нету (65 из 65 в 2015 году в матче с «Крыльями Советов»). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. По данным источника, это рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда Opta начала вести такую статистику.
27-летний Родригао перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. В 17 матчах за новую команду он забил один гол. Соглашение между сторонами подписано до лета 2025 года.
«Зенит» с 36 очками в 14 матчах занимает в турнирной таблице РПЛ первое место, опережая «Спартак» на семь очков.
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