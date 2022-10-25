Агент Гаджимурадова: интерес «Спартака» — реальная история, на нас выходили и другие клубы

Футбольный агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы вингера «Урала» Рамазана Гаджимурадова, подтвердил интерес «Спартака» к своему клиенту. Также он подчеркнул, что разговоры велись не только с красно-белыми, но и с другими командами. Напомним, минувшим летом СМИ сообщали о намерении «Спартака» арендовать Гаджимурадова из «Урала».

«Реально ли «Спартак» интересовался Гаджимурадовым? Да, это всё реальная история. Насколько сейчас у «Спартака» есть интерес, мне сложно говорить. Ситуация меняется каждый день. Но Гаджимурадов — интересный футболист, на мой взгляд, не менее интересный, чем Денис Макаров, просто пока, может быть, недооценённый.

Хочет ли сам игрок остаться или ему интересен переход в топ-клуб? Конечно, человеку интересно. Всем всегда хочется жить в более интересном месте, чем сейчас. Это при том, что «Урал» — хорошее место, хороший клуб. Мне бы не хотелось говорить, что между «Спартаком» и «Уралом» состоялся официальный обмен мнениями. Диалог вёлся, но, к сожалению, было мало времени, чтобы довести этот диалог до чего-то более или менее понятного. Как оно будет зимой, одному богу известно.

Выходили ли на нас другие клубы, кроме «Спартака»? Мы разговаривали с разными командами. Гаджимурадов был и сейчас интересен многим, я не думаю, что в Премьер-Лиге много футболистов такого плана. Но у нас есть регламент, мы не перепрыгиваем через «Урал». Если есть интерес, мы сначала направляем в клуб, беседу нужно вести с ними», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».