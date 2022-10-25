Создатель «Амкала» назвал контракт Прокопьева с болгарским «Ботевом» началом большого пути

Создатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков прокомментировал переход Михаила Прокопьева из своей команды в болгарский профессиональный клуб «Ботев».

«Я с Мишей на связи был практически всё время, пока он находился на просмотре в «Ботеве». Он делился сложностями и переживаниями. Конечно, я узнал о том, что ему предложили контракт, раньше СМИ. Считаю, он полностью этого заслуживает.

Прокоп — один из тех футболистов, кто делает счастливее всех партнёров на поле, играть с ним за одну команду – чистый кайф! Уверен, что это только начало большого пути!» – сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. В Медиалиге Михаил играл на позиции центрального полузащитника, реже — на фланге полузащиты.



20-летний Прокопьев провёл в составе «Амкала» три матча в Кубке России по футболу и отметился тремя результативными передачами.