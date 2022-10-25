Создатель «Амкала» назвал контракт Прокопьева с болгарским «Ботевом» началом большого пути

Создатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков прокомментировал переход Михаила Прокопьева из своей команды в болгарский профессиональный клуб «Ботев».
«Я с Мишей на связи был практически всё время, пока он находился на просмотре в «Ботеве». Он делился сложностями и переживаниями. Конечно, я узнал о том, что ему предложили контракт, раньше СМИ. Считаю, он полностью этого заслуживает.
Прокоп — один из тех футболистов, кто делает счастливее всех партнёров на поле, играть с ним за одну команду – чистый кайф! Уверен, что это только начало большого пути!» – сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. В Медиалиге Михаил играл на позиции центрального полузащитника, реже — на фланге полузащиты.
20-летний Прокопьев провёл в составе «Амкала» три матча в Кубке России по футболу и отметился тремя результативными передачами.
- 25 октября 2022
-
14:59
-
14:56
-
14:35
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:24
-
13:15
-
13:12
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:25
-
12:17
-
12:14
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:37
-
11:36
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:49
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
10:27