Игрок «Стандарда» сделал предложение футболистке «Тоттенхэма» после победного матча

Нападающая «Тоттенхэма» и сборной Норвегии Селин Бизе Ильдхусёй получила от своего бойфренда Арона Дённума предложение выйти замуж, которое он сделал на поле по завершении матча между «Стандардом» (Льеж) и «Андерлехтом» в свой день рождения.
Фото: ФК «Стандард»
«Это было запланировано. Но, если бы мы проиграли, я бы этого не сделал. Это был идеальный момент. Мы вместе уже два года, и я безумно люблю её. Я знал, что она очень хочет выйти замуж. Так что нет, не было риска, что она откажется», — приводит слова Дённума Het Niewsblad.
Отметим, что бельгийское «класико» между «Стандардом» и его главным соперником «Андерлехтом» было отменено в середине второго тайма после того, как болельщики «Андерлехта», который играл в гостях, стали бросать на поле сигнальные ракеты и стулья, когда «Стандарт» увеличил счёт до 3:1.
ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик:
- 25 октября 2022
-
14:59
-
14:56
-
14:35
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:24
-
13:15
-
13:12
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:25
-
12:17
-
12:14
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:37
-
11:36
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:49
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
10:27