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Игрок «Стандарда» сделал предложение футболистке «Тоттенхэма» после победного матча

Игрок «Стандарда» сделал предложение футболистке «Тоттенхэма» после победного матча
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Нападающая «Тоттенхэма» и сборной Норвегии Селин Бизе Ильдхусёй получила от своего бойфренда Арона Дённума предложение выйти замуж, которое он сделал на поле по завершении матча между «Стандардом» (Льеж) и «Андерлехтом» в свой день рождения.

Фото: ФК «Стандард»

«Это было запланировано. Но, если бы мы проиграли, я бы этого не сделал. Это был идеальный момент. Мы вместе уже два года, и я безумно люблю её. Я знал, что она очень хочет выйти замуж. Так что нет, не было риска, что она откажется», — приводит слова Дённума Het Niewsblad.

Отметим, что бельгийское «класико» между «Стандардом» и его главным соперником «Андерлехтом» было отменено в середине второго тайма после того, как болельщики «Андерлехта», который играл в гостях, стали бросать на поле сигнальные ракеты и стулья, когда «Стандарт» увеличил счёт до 3:1.

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