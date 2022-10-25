Создатель «Амкала»: история Прокопа вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол». Это реальность!

Создатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков поделился эмоциями от перехода полузащитника клуба Михаила Прокопьева в болгарский профессиональный клуб «Ботев».



«Для меня переход Прокопа в «Ботев» значит, что на глазах миллионов людей мы смогли показать этот путь мечты. Фактически сценарий для какого-нибудь фильма (смеётся).



Путь от подписчика, который следит за комьюнити, до активного участника медиафутбола. От подростка с обидой, что ему не дали пас, до мужчины, который в Кубке России играл с капитанской повязкой и вёл всех за собой. Я вас уверяю, история Прокопа вдохновляет сильнее, чем фильм «Гол». Ведь это реальность! И всё это произошло не за один день. Это упорная работа», – сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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