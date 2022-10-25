«Ты располнел на этой неделе». Агуэро рассказал, как его критиковал Гвардиола в «Сити»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.



«Если ваш идеальный вес составляет 79–80 кг, а вы весили 80 кг и 100 граммов, вы будете оштрафованы и не будете играть. Это могло случиться. Например, если вы съедите немного курятины, то у вас появится 50 лишних граммов.



В первом сезоне мы были между четвёртым и третьим местом, и он сказал: «Я не выпустил тебя, потому что ты располнел на этой неделе». И что я собирался ответить? Он был прав… такие вещи случаются. Он сказал это в хорошем смысле. В это время у меня действительно не было его доверия. Но я всегда очень уважительно относился к любому тренеру.



Сначала Гвардиола просил меня много прессинговать центральных защитников, и тогда у меня не хватало сил для атаки. Я не привык прессинговать, но Гвардиола научил меня этому», — цитирует Агуэро Daily Mail.

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