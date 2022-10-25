«Он может играть каждые 3 дня». Гвардиола ответил, как Холанд сумел справиться с травмами
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил нападающего команды Эрлинга Холанда.
«Я не знал, насколько хорошо он двигается в ограниченном пространстве в штрафной, он забивает много голов в пределах штрафной.
Помимо того что он трудолюбив, он одним из первых приезжает в учебный центр, одним из последних уходит. Он заботится о своём теле, хорошо осведомлён о том, как он должен жить как профессионал, и у него есть намерение стать лучше. В прошлом сезоне у него было несколько проблем с травмами, но в этом году благодаря нашим врачам и физиотерапевтам он может играть каждые три дня, что действительно важно для нас и для него», — приводит слова Гвардиолы Goal.
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