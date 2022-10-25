Линекер — о «Реале»: отличный клуб, но им очень везёт. Побеждают даже без Роналду

Бывший английский футболист Гари Линекер высказался о феномене мадридского «Реала».
«Это отличный клуб, отличная команда, но им очень везёт. Конечно, это один из крупнейших клубов в мире. И они умеют побеждать. Иногда я смотрю на мадридский состав, и он не выглядит таким особенным, как раньше. Но они всё равно выигрывают. Без Роналду они продолжают побеждать… и иногда я не знаю почему», — приводит слова Линекера AS.
«Реал» с 31 очком в 11 матчах чемпионата Испании занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущую следом «Барселону» на три очка. В Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти также идёт на первой строчке своей группы, в которой также играют «РБ Лейпциг», донецкий «Шахтёр» и «Селтик».
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
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