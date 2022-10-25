Хави — о матче с «Баварией»: «Барселона» должна показать, что может конкурировать

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов, а также о своём положении в турнире.
«Мы собираемся усердно работать, чтобы показать, что можем конкурировать с этими соперниками. Есть маленькая надежда, что мы можем пройти дальше. К сожалению, наша судьба зависит не от нас, это несчастье. Мы не должны отступать от своего менталитета. После «класико» ситуация выглядела как катастрофа, но мы хорошо сыграли с двумя сильными соперниками. Мы должны продолжать идти по пути демонстрации того, что мы можем конкурировать с такими соперниками, независимо от того, что будет происходить в матче «Интера».
«Бавария»? Я ожидаю очень напряжённого соперника, очень физического, тактически хорошо сработанного. Мы считаем их одной из лучших команд в мире. Это важная игра. Мы должны выиграть её независимо от того, что произойдёт. Завтра мы должны показать, что можем быть на уровне такой команды», — приводит слова Хави Marca.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
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