«Урал» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым

Футбольный клуб «Урал» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым. Футболист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

«Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Урала».

Напомним, Остон Урунов является воспитанником узбекского «Пахтакора». В России он выступал за «Спартак», «Уфу» и «Урал». В составе команды из Екатеринбурга Урунов провёл всего три матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.

Всего в Российской Премьер-Лиге за разные команды Урунов провёл 45 матчей. Остон также заигран за сборную Узбекистана — на его счету семь матчей в составе национальной команды.