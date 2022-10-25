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Николсон: не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА. В РПЛ буду только в «Спартаке»

Николсон: не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА. В РПЛ буду только в «Спартаке»
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Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что не может представить себя в другом клубе Российской Премьер-Лиги.

«Я не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы – «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем – в другом клубе другой страны. В РПЛ я буду только в «Спартаке». Ещё раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно», – приводит слова Николсона Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл 13 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Николсон выступает за «Спартак» с зимы 2022 года.

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