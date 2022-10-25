«МЮ» близок к назначению бывшего спортивного директора «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» близок к назначению Майкла Эдвардса на должность спортивного директора клуба, сообщает Football Insider.



Манкунианцы готовы подождать до лета 2023 года, чтобы 43-летний специалист присоединился к клубу. Ранее Эдвардс работал в «Ливерпуле» (2011–2022), занимаясь трансферной политикой команды.



Руководство «МЮ» видит в англичанине человека, который сможет руководить трансферами клуба после многих дорогостоящих ошибок в прошлом, и сделало Эдвардсу «чрезвычайно привлекательное предложение».



Ранее экс-директором «Ливерпуля» также интересовался «Челси», но он отказал им, заявив, что не хочет быстро прерывать свой творческий отпуск.

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