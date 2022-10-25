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Гаджиев: «Зенит» играет в современный футбол. Такую игру демонстрируют элитные клубы

Гаджиев: «Зенит» играет в современный футбол. Такую игру демонстрируют элитные клубы
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об игре петербургского «Зенита».

«Можно с кем-то сравнить, но при этом легко ошибиться в силу того, что сравнение качественных характеристик всегда очень сложное.

Количественных критериев у нас нет, которые бы говорили, что «Зенит» быстрее, например, чем «Бавария». Безусловно, в «Зените» сейчас подобралась группа игроков хорошего класса. Что самое главное — эти игроки работают на команду.

Я не могу сказать, что есть какие-то стилевые схожести с европейскими топ-клубами. «Зенит» может играть по-разному: в короткую, в длинную, позиционно, в контратаку. Это нужно уметь делать квалифицированной команде. Не могу сказать, что есть какая-то команда, которая однозначно похожа на «Зенит».

Игра «Зенита» разнообразная, это современный футбол. Такую игру демонстрируют элитные клубы уже не один год», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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