«Манчестер Юнайтед» рассматривает Усмана Дембеле в качестве замены Роналду

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг видит в 25-летнем французском футболисте идеальную замену португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Nacional. По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры с агентом Дембеле.

Ранее сообщалось, что переговоры о новом контракте между Усманом и «Барсой» переходят в завершающую стадию, однако, если Дембеле будет тянуть с решением или отклонит предложение, «Барселона» выставит его на трансфер.



В текущем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, в которых забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

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