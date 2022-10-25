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Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о возможном уходе Дивеева и Зайнутдинова из клуба

Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о возможном уходе Дивеева и Зайнутдинова из клуба
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе защитников Игоря Дивеева и Бактиёра Зайнутдинова из клуба.

«ЦСКА всегда жил и будет жить в рыночных условиях. Мы уважаем наших игроков и понимаем, что они хотят развиваться, пробовать свои силы в топ-чемпионатах и иметь перспективы выступления в еврокубках. Поэтому в случае желания игрока и поступления адекватного предложения, разумеется, мы его рассмотрим.

При этом перед клубом всегда будут стоять самые высокие задачи — работа на трансферном рынке в преддверии нынешнего сезона это только подтверждает. Селекционеры никогда не заканчивают свою работу по поиску новых игроков, и оперативные «перестройки» в прошлые два трансферных окна этому лучшее доказательство. Да, рынок сейчас тяжёлый и специфичный, тем более непросто осуществлять трансферы и с учётом наших санкций. Но повторюсь: мы все видели, какую работу нам удалось проделать летом, поэтому текущая ситуация нас не сломит.

Поэтому хотим заверить наших болельщиков, что ни о какой «распродаже» игроков речи нет», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Источник: четыре клуба итальянской Серии А заинтересованы в Дивееве
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