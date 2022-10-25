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Роналду будет в заявке «МЮ» на матч с «Шерифом». Он уладил разногласия с тен Хагом

Роналду будет в заявке «МЮ» на матч с «Шерифом». Он уладил разногласия с тен Хагом
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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и главный тренер клуба Эрик тен Хаг устранили противоречия, сообщает в своих соцсетях журналист ESPN Роб Доусон.

Отмечается, что форвард и наставник манкунианцев были в постоянном контакте после того, как Роналду был исключён из заявки на матч АПЛ с «Челси» (1:1). Сегодня, 25 октября, португалец вернулся к тренировкам в составе «Манчестер Юнайтед» после отстранения.

Роналду будет в списке игроков, которые смогут сыграть в матче группового этапа Лиги Европы с «Шерифом». Тен Хаг рад, что ситуация с португальцем разрешилась, и хочет двигаться дальше.

Встреча между «МЮ» и «Шерифом» состоится в четверг, 27 октября, на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 22:00 мск.

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Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:

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