Роналду будет в заявке «МЮ» на матч с «Шерифом». Он уладил разногласия с тен Хагом

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и главный тренер клуба Эрик тен Хаг устранили противоречия, сообщает в своих соцсетях журналист ESPN Роб Доусон.



Отмечается, что форвард и наставник манкунианцев были в постоянном контакте после того, как Роналду был исключён из заявки на матч АПЛ с «Челси» (1:1). Сегодня, 25 октября, португалец вернулся к тренировкам в составе «Манчестер Юнайтед» после отстранения.



Роналду будет в списке игроков, которые смогут сыграть в матче группового этапа Лиги Европы с «Шерифом». Тен Хаг рад, что ситуация с португальцем разрешилась, и хочет двигаться дальше.



Встреча между «МЮ» и «Шерифом» состоится в четверг, 27 октября, на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 22:00 мск.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: