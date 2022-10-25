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«Локомотив» — лучший клуб России по числу воспитанников в высших лигах Европы

«Локомотив» — лучший клуб России по числу воспитанников в высших лигах Европы
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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал ежегодный доклад о лучших футбольных академиях. Московский «Локомотив», как и годом ранее, сохранил первое место среди российских клубов по количеству воспитанников, играющих в топ-31 элитных лиг Европы.

Аналитики CIES определили, что в высших лигах европейских стран выступают 39 выпускников академии «Локомотива», девять из них — в самом «Локо». В общем рейтинге это 28-е место. Средний возраст воспитанников железнодорожной команды составляет 23,9 года.

Среди российских клубов следующими в списке идут московский «Спартак» (35 игроков), «Краснодар» (33), «Зенит» (29) и ЦСКА (26). В общем рейтинге лучшие академии у «Аякса» (85 воспитанников), «Бенфики» (73) и киевского «Динамо» (72).

В данном рейтинге воспитанником считался футболист, который выступал в клубе или клубной академии как минимум в течение трёх лет в тех сезонах, когда игроку было от 15 до 21 года. Всего эксперты проанализировали футболистов и клубы в 31 лучшем футбольном дивизионе Европы.

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