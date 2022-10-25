Президент «Реала» Перес успешно перенёс операцию на лёгких

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес успешно перенёс операцию на лёгких, сообщает AS.



Отмечается, что у 75-летнего функционера был удалён доброкачественный лёгочный узел. Прогноз на выздоровление благоприятный, Пересу потребуется несколько дней на восстановление. Президент «Реала» пропустит выездной матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».



Перес был в президентской ложе в субботу на игре с «Севильей» (3:1). Он участвовал в мероприятиях, связанных с вручением приза имени Льва Яшина Тибо Куртуа и «Золотого мяча» Кариму Бензема, также Перес подарил Луке Модричу памятную футболку за его 450 игр в составе «Реала».

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