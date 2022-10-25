Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Реала» Перес успешно перенёс операцию на лёгких

Президент «Реала» Перес успешно перенёс операцию на лёгких
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес успешно перенёс операцию на лёгких, сообщает AS.

Отмечается, что у 75-летнего функционера был удалён доброкачественный лёгочный узел. Прогноз на выздоровление благоприятный, Пересу потребуется несколько дней на восстановление. Президент «Реала» пропустит выездной матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Перес был в президентской ложе в субботу на игре с «Севильей» (3:1). Он участвовал в мероприятиях, связанных с вручением приза имени Льва Яшина Тибо Куртуа и «Золотого мяча» Кариму Бензема, также Перес подарил Луке Модричу памятную футболку за его 450 игр в составе «Реала».

Новость по теме
Перес: слухи о Мбаппе? У нас есть Винисиус и Родриго, которые могут выиграть «Золотой мяч»

Топ голевых передач 11-го тура Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022