ЭСК рассмотрит удаление футболиста «Факела» в матче с «Ростовом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод с удалением футболиста воронежского «Факела» Олега Дмитриева в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (1:1).
«Комиссия рассмотрит момент с удалением футболиста «Факела» Дмитриева на 41-й минуте матча», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.
Напомним, Дмитриев получил красную карточку на 45-й минуте встречи.
«Ростов» набрал 26 очков в 13 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).
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