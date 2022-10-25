ЭСК рассмотрит удаление футболиста «Факела» в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод с удалением футболиста воронежского «Факела» Олега Дмитриева в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (1:1).

«Комиссия рассмотрит момент с удалением футболиста «Факела» Дмитриева на 41-й минуте матча», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.

Напомним, Дмитриев получил красную карточку на 45-й минуте встречи.

«Ростов» набрал 26 очков в 13 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).