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«Крылья Советов» обратились в ЭСК по итогам матча с «Уралом»

«Крылья Советов» обратились в ЭСК по итогам матча с «Уралом»
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Руководство клуба «Крылья Советов» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по нескольким эпизодам после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который завершился со счётом 2:1 в пользу «шмелей».

«Крылья Советов» просят разобрать следующие судейские решения: удаление Гленна Бейла на 21-й минуте матча и неназначенный пенальти в ворота «Урала» на 57-й минуте», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.

Главным арбитром матча между южанами и нижегородцами был Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Ему помогали ассистенты Валерий Данченко и Владимир Москалёв. В составе команды Виктора Гончаренко голами отметились Алексей Каштанов и Юрий Газинский, среди самарцев отличился Максим Глушенков.

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