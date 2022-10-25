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Бывший советник Федуна рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Бывший советник Федуна рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство
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Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке», оценил результаты московской команды в этом сезоне, а также рассказал, чего красно-белым не хватает для конкуренции с «Зенитом» за чемпионский титул. Команда Гильермо Абаскаля после 14-го тура уступает сине-бело-голубым семь очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице.

«Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера. Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго. Пока Селихов компенсирует недочёты в обороне своим мастерством», — приводит слова Камоцци Sport24.

В 14-м туре РПЛ «Спартак» разгромил подмосковные «Химки» со счётом 5:0. «Зенит» также одержал разгромную победу, забив в ворота «Сочи» семь безответных мячей.

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