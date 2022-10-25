Неймар стал меньше конфликтовать с руководством «ПСЖ» и сосредоточился на игре

Нападающий «ПСЖ» Неймар в последнее время сильно изменился в характере. Сдвиги в его поведении связаны с приближающимся чемпионатом мира в Катаре. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, в последнее время бразилец стал меньше конфликтовать с руководством клуба и начал уделять всего себя только игре в футбол. Это связывают со скорым началом чемпионата мира в Катаре, в котором Неймар примет участие в составе сборной Бразилии. Вероятнее всего, он заранее настраивает себя на спокойное и сосредоточенное отношение к делу.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В 16 матчах нынешнего сезона на его счету 12 голов и девять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.

Главные враги Неймара в футболе: