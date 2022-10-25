Канчельскис: сравнение российского футбола с английским — это смешно

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что думает о сравнении английского футбола с российским. В Англии игрок выступал за «Манчестер Юнайтед», а в России после возвращения – за «Сатурн» и «Крылья Советов».

«Как можно сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити»? Чтобы сравнивать такие клубы, нужно сначала побывать в Англии, поработать там и повариться в их футболе. Да, на данный момент «Зенит» – топ-клуб в России, но сравнивать нашу лигу с АПЛ — смешно. Там и «Ливерпуль» борется, и «Арсенал» борется. Не сравнивайте АПЛ и РПЛ.

Российский футбол не нужно сравнивать с английским. Ни одна команда на другую не похожа. «Спартак» есть «Спартак», «Динамо» – «Динамо». Сравнивать «Зенит» с «Манчестер Сити» – это утопия», – цитирует Канчельскиса Metaratings.

После 14 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит», турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал». При этом в высшей лиге Англии команды сыграли 11 туров. В активе команды Сергея Семака 36 очков, подопечные Микеля Артеты набрали 28 очков.