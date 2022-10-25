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«Леви, мы идём!» Мюллер обратился к Левандовскому перед матчем «Барселона» — «Бавария»

«Леви, мы идём!» Мюллер обратился к Левандовскому перед матчем «Барселона» — «Бавария»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер обратился к нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Леви, мы идём!» — сказал Мюллер в обращении, опубликованном на странице футболиста в соцсетях.

Напомним, ранее Левандовски выступал за «Баварию». Летом польский форвард стал игроком «Барселоны».

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Бавария» состоится завтра, 26 октября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск. Мюнхенский клуб уже обеспечил себе выход в следующую стадию турнира. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».

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