Радимов: Прокопа взяли в «Ботев» не как популярного блогера, а из-за его игры

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, сейчас занимающий пост советника генерального директора петербургского клуба, прокомментировал переход игрока медийного клуба «Амкал» Михаила Прокопьева в профессиональный болгарский клуб «Ботев».

«Посмотрим, будет ли он там получать игровое время. И связано ли приглашение с его профессиональными способностями. Или, может, с тем, что у клуба российские владельцы. В плане пиара можно взять кого угодно туда — у кого и побольше подписчиков. Я думаю, они взяли его, потому что он в футбол играть умеет. Насколько это будет соответствовать лиге болгарской, только время покажет», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS.