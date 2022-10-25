Радимов: Прокопа взяли в «Ботев» не как популярного блогера, а из-за его игры

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, сейчас занимающий пост советника генерального директора петербургского клуба, прокомментировал переход игрока медийного клуба «Амкал» Михаила Прокопьева в профессиональный болгарский клуб «Ботев».
«Посмотрим, будет ли он там получать игровое время. И связано ли приглашение с его профессиональными способностями. Или, может, с тем, что у клуба российские владельцы. В плане пиара можно взять кого угодно туда — у кого и побольше подписчиков. Я думаю, они взяли его, потому что он в футбол играть умеет. Насколько это будет соответствовать лиге болгарской, только время покажет», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS.
- 25 октября 2022
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:16
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:47
-
17:42
-
17:39
-
17:27
-
17:26
-
17:22
-
17:19
-
17:12
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:55