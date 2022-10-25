Министр экономики Франции — о контракте Мбаппе: хорошо, что Килиан платит налоги дома

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр прокомментировал информацию о ситуации с контрактом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Это хорошая новость, он будет платить много налогов. Хорошо, что Килиан платит их дома, во Франции, а не где-то ещё. Если бы Мбаппе перешёл в «Реал» на таких же условиях, французское правительство не собирало бы столько налогов для финансирования наших общественных нужд. Сумма настолько головокружительна, что не поддаётся пониманию, но такова реальность», — приводит слова Ле Мэра L'Equipe.
Ранее в статье парижской газеты Le Parisien появились детали крупного контракта между клубом и Мбаппе. По данным источника, за три года контракта французский форвард может получить от парижского гранда € 630 млн, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Позже «ПСЖ» опроверг эту информацию.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:
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