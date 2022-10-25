Властимил Петржела заявил, что считает себя одним из самых успешных тренеров «Зенита»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что считает себя одним из самых успешных тренеров в истории питерской команды. Чех с «Зенитом» завоевал серебряные медали чемпионата России в 2003 году и в том же году завоевал Кубок Премьер-Лиги.
«Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Это безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок Премьер-Лиги — это очень хорошо! Потом пришёл «Газпром» — началась новая эра команды.
Я однозначно вписал своё имя как в историю российского футбола, так и «Зенита». Когда я был в команде, всё было в порядке!» — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
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