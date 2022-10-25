Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Властимил Петржела заявил, что считает себя одним из самых успешных тренеров «Зенита»

Властимил Петржела заявил, что считает себя одним из самых успешных тренеров «Зенита»
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что считает себя одним из самых успешных тренеров в истории питерской команды. Чех с «Зенитом» завоевал серебряные медали чемпионата России в 2003 году и в том же году завоевал Кубок Премьер-Лиги.

«Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Это безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок Премьер-Лиги — это очень хорошо! Потом пришёл «Газпром» — началась новая эра команды.

Я однозначно вписал своё имя как в историю российского футбола, так и «Зенита». Когда я был в команде, всё было в порядке!» — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Новость по теме
Дмитрий Булыкин: «Зенит» можно сравнить с «Баварией». Они тоже рвут всех с большим счётом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022