«Лучший вариант продолжения карьеры». Кузнецов — об интересе к Дивееву из Серии А

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию, согласно которой четыре клуба итальянской Серии А проявляют интерес к защитнику армейцев Игорю Дивееву. Отмечалось, что это «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория».



«Если есть интерес, то это уже говорит о многом — тем более из Серии А. Мы знаем, что в Италии часто играют в оборонительный футбол. Дивеев подходит к такому стилю. Это хорошая страна для продолжения карьеры.



Дивеев — игрок сборной. Пошло поколение, когда надо начинать играть в хороший футбол. Если вспомнить про наложенные на нас санкции, то для Дивеева Италия — лучший вариант продолжения карьеры», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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