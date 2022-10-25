Барановская отреагировала на слова Аршавина о промывке мозгов сыну в «Спартаке»
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Телеведущая Юлия Барановская, бывшая супруга экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, отреагировала на высказывания экс-мужа. Ранее Аршавин заявил, что его сыну Арсению, который тренируется в академии «Спартака», промыли мозги в московском клубе.
«Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытьё мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса. Во-вторых, было бы очень странно, занимаясь в академии «Спартака», при этом болеть за другую команду», — написала Барановская на свой странице в социальных сетях.
Напомним, Арсений родился в 2012 году. В академию «Спартака» его отдала бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская. Также у экс-супругов есть ещё двое детей – сын Артём (2005 года рождения) и дочь Яна (2008).
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