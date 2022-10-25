Никита Баженов: последнее, о чём я буду думать — что не так с Остоном Уруновым
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде, бывший нападающий клуба Никита Баженов высказался об узбекском полузащитнике Остоне Урунове, ранее расторгнувшем контракт с «Уралом».
«Последнее, о чём я буду думать — что не так с Уруновым. Так бывает по своим причинам объективным и не очень объективным. Там может быть всё: психология, снизил к себе требования. Может, по возрасту уже подходит к завершению карьеры… Шучу, конечно. Надо у него спросить, что случилось. В футболе так бывает», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Урунов выступал в России за «Спартак», «Уфу» и «Урал». В составе команды из Екатеринбурга Урунов провёл всего три матча и не отметился результативными действиями.
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