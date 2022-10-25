Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маслов считает, что Абаскаль в будущем может возглавить «Барселону»

Маслов считает, что Абаскаль в будущем может возглавить «Барселону»
Комментарии

Защитник «Спартака» Павел Маслов описал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и заявил, что в будущем испанский специалист мог бы возглавить «Барселону».

«Описать Абаскаля в трёх словах? Молодой, эмоциональный, агрессивный.

Может ли он возглавить «Барселону» или сборную Испании в будущем? Конечно. Всё возможно», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

О назначении испанского специалиста на пост главного тренера красно-белых было объявлено 10 июня 2022 года. Ранее Абаскаль работал в «Асколи» и в «Базеле».

«Спартак» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги в 14 матчах набрал 29 очков и занимает второе место, уступая лидеру – питерскому «Зениту» – семь баллов. В последнем матче чемпионата красно-белые разгромили «Химки» со счётом 5:0.

Новость по теме
Слишкович: Абаскаль невероятно важен для команды. Надеюсь, нам удалось его заменить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022