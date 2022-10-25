Маслов считает, что Абаскаль в будущем может возглавить «Барселону»

Защитник «Спартака» Павел Маслов описал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и заявил, что в будущем испанский специалист мог бы возглавить «Барселону».



«Описать Абаскаля в трёх словах? Молодой, эмоциональный, агрессивный.



Может ли он возглавить «Барселону» или сборную Испании в будущем? Конечно. Всё возможно», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».



О назначении испанского специалиста на пост главного тренера красно-белых было объявлено 10 июня 2022 года. Ранее Абаскаль работал в «Асколи» и в «Базеле».



«Спартак» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги в 14 матчах набрал 29 очков и занимает второе место, уступая лидеру – питерскому «Зениту» – семь баллов. В последнем матче чемпионата красно-белые разгромили «Химки» со счётом 5:0.