Маслов считает, что Абаскаль в будущем может возглавить «Барселону»
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Защитник «Спартака» Павел Маслов описал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и заявил, что в будущем испанский специалист мог бы возглавить «Барселону».
«Описать Абаскаля в трёх словах? Молодой, эмоциональный, агрессивный.
Может ли он возглавить «Барселону» или сборную Испании в будущем? Конечно. Всё возможно», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».
О назначении испанского специалиста на пост главного тренера красно-белых было объявлено 10 июня 2022 года. Ранее Абаскаль работал в «Асколи» и в «Базеле».
«Спартак» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги в 14 матчах набрал 29 очков и занимает второе место, уступая лидеру – питерскому «Зениту» – семь баллов. В последнем матче чемпионата красно-белые разгромили «Химки» со счётом 5:0.
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