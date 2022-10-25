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Педри: «Барселона» не ожидала того, что случилось с нами в этом розыгрыше Лиги чемпионов

Педри: «Барселона» не ожидала того, что случилось с нами в этом розыгрыше Лиги чемпионов
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Полузащитник «Барселоны» Педри в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» высказался о непростой ситуации, сложившейся для каталонского клуба в нынешнем розыгрыше турнира.

«Мы не ожидали того, что случилось с нами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Но это произошло, и нам очень жаль. Сейчас мы ничего не можем сделать, хотя у нас есть небольшая надежда на результат матча пльзеньской «Виктории» и «Интера».

Нужно подождать и посмотреть, что произойдёт. Но мы понимаем, что ситуация действительно сложная. Пока есть шанс, мы должны верить. Мы знаем, что всё это трудно, и нам потребуется немного удачи. Но мы готовы ко всему. В матче с «Баварией» мы также должны продемонстрировать хорошую игру», — приводит слова Педри Marca.

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