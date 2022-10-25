«Судьи перевернули все трактовки». Игорь Федотов — о пенальти в ворота «Локомотива»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота «Локомотива» в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:3).

«На 31-й минуте Кукуян назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» — никто не понял за что. И снова плохие повторы: вместо самого действия нам показали стоп-кадр, по которому даже невозможно понять, коснулся ли мяч руки Миранчука. В действительности игрок «Локо» выставил руку, пытаясь закрыть лицо, и только потом случился контакт. Для меня это не пенальти. Как объяснял Николай Владиславович Левников, инструктор судей РПЛ, попытка закрыть лицо — не нарушение. Миранчук делал именно это, так что здесь следовало продолжить матч, ведь никакой игры рукой не было. Арбитры перевернули все трактовки, которые только смогли», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.