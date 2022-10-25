Мостовой — о титулах «Спартака» в 90-х: где вы там играли? Против кого? Против «Луча»?

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил степень сходства нынешней Российской Премьер-Лиги и чемпионата России по футболу в конце прошлого века. Он защищал цвета красно-белых ещё в советский период, с 1987 по 1991 год.

«Сравнивать 90‑е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое — страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами. Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000‑х началась какая‑то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование «Зенита» с тем, что было тогда, я не буду.



Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться.



Что касается «Зенита», то я ещё года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом если кто‑то получает травму, они могут ещё кого‑то купить. Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто‑то не играет в «Зените». Ну давайте возьмём Малкома, Вендела, Клаудиньо и Ловрена в «Спартак». Вы думаете, в таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно, не будут», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

В период с 1996 по 2001 год «Спартак» становился чемпионом страны. Таким образом, красно-белые шесть раз подряд выиграли национальное первенство. Последние четыре сезона «Зенит» занимает первое место в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне команда Сергея Семака после 14 туров турнира возглавляет таблицу.