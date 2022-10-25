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Валерий Кечинов: невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы

Валерий Кечинов: невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что питерский «Зенит» нельзя сравнивать с европейскими клубами. Недавно бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин провёл аналогию между сине-бело-голубыми и «Баварией».

«Невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы. Если бы «Зенит» играл с командами из Европы, то мы могли бы как-то сравнивать. Сейчас это делать невозможно.

То, что «Зенит» у нас номер один — это 100%, на данный момент неоспоримо. Однако надеюсь, что «Спартак» не выключится из «золотой» гонки: будет до конца бороться с «Зенитом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» забил семь безответных мячей в ворота «Сочи». Питерцы уверенно лидируют в чемпионате, опережая «Спартак» на семь очков.

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